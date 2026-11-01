Alessandro Barreca ucciso a colpi di fucile nel palermitano. Era cognato del vescovo di Ragusa La Placa

Gangi, Palermo – Un uomo è stato ucciso con due colpi di fucile al petto nelle campagne tra il palermitano e l’ennese. La vittima è l’allevatore Gaetano Alessandro Barreca, di 54 anni. Il corpo è stato scoperto stamani in contrada Rolica a Gangi. L’impreditore agricolo era uscito di casa alle 14 di ieri e non ha fatto ritorno: a dare l’allarme è stata la famiglia che per ore non ha avuto sue notizie. Nella notte, poi, il ritrovamento del cadavere. I carabinieri hanno sentito i familiari e hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza di alcune aziende agricole per cercare di risalire all’autore dell’omicidio. Le indagini coordinate dalla procura di Termini Imerese, diretta da Angelo Cavallo, al momento non escludono alcuna pista. Gangi si trova nel cuore della Sicilia settentrionale, all’interno del Parco delle Madonie a 1000 metri di altitudine.

Barreca era cognato del vescovo di Ragusa don Pino La Placa.

Secondo una prima ricostruzione, l’imprenditore potrebbe essere stato attirato in una trappola e ucciso nei pressi del suo fuoristrada, trovato con il motore ancora acceso e i fari accesi. Una vera e propria esecuzione, sulla cui dinamica stanno cercando di fare luce i carabinieri.

L’allarme era scattato già nella serata di ieri, quando i familiari, non riuscendo più a mettersi in contatto con Barreca, avevano avviato le ricerche. Le operazioni si sono concentrate nelle campagne tra Gangi e Villadoro, in un’area particolarmente isolata e difficile da raggiungere. Il tragico ritrovamento è avvenuto durante la notte. Sul luogo dell’omicidio sono intervenuti i carabinieri delle stazioni di Gangi e Villadoro e gli investigatori incaricati dei rilievi. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Termini Imerese. Sul posto è arrivato anche il sostituto procuratore Gianluca Pergola, nell’ambito delle attività investigative dirette dall’ufficio guidato dal procuratore capo Angelo Vittorio Cavallo. L’area è stata delimitata per consentire gli accertamenti scientifici e la ricerca di eventuali bossoli e altri elementi utili a ricostruire quanto accaduto.

Gli investigatori stanno valutando diverse ipotesi. Tra quelle al vaglio, la possibilità che l’imprenditore avesse un appuntamento con qualcuno o che sia stato coinvolto in un contrasto sfociato nell’omicidio. Al momento, tuttavia, non emergono certezze sul movente né sull’identità di chi ha sparato. Un contributo importante alle indagini potrebbe arrivare dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in alcune aziende agricole della zona. I carabinieri hanno acquisito i sistemi di registrazione per verificare l’eventuale passaggio di veicoli sospetti nelle ore precedenti al delitto.

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