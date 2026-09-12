Alessandro Di Battista è rientrato in Italia: l’aeroambulanza da Cuba atterrata a Ciampino dopo 12 ore di volo. VIDEO

Roma – Alessandro Di Battista è rientrato in Italia, l’aeroambulanza partita da Cuba è atterrata a Ciampino intorno alle 7.10 di oggi, sabato 12 settembre, dopo un volo durato 12 ore. L’ex deputato M5S proseguirà gli accertamenti al Policlinico Agostino Gemelli.

Alessandro Di Battista è atterrato all’aeroporto di Ciampino oggi, sabato 12 settembre, dopo circa 12 ore di volo. L’ex deputato M5S era ricoverato a Cuba, nella capitale L’Avana, dopo aver avuto un malore che lo ha colpito il 28 agosto scorso mentre era nell’isola per realizzare alcuni reportage.

Ricoverato d’urgenza e operato sul posto sarebbe dovuto rientrare in Italia il 4 settembre, ma nei giorni scorsi il volo era stato posticipato a oggi.

Dopo uno scalo tecnico a Nassau, nelle Bahamas, e uno in Lussemburgo, l’aeroambulanza con a bordo Di Battista è atterrata intorno alle 7.10 all’aeroporto di Roma Ciampino, con cinquanta minuti di anticipo rispetto all’orario che era stato diffuso dai mezzi stampa.

Di Battista proseguirà gli accertamenti al Policlinico Agostino Gemelli. Il rientro ha previsto infatti un protocollo di sicurezza imposto dalle sue condizioni di salute dell’ex deputato, con volo a bassa quota per evitare un’eccessiva pressurizzazione dell’abitacolo, e uno o più scali.

Ieri, venerdì 11 settembre, Luca Di Giuseppe, presidente dell’Associazione Schierarsi, aveva pubblicato la foto dell’aereo ambulanza che ha riportato Di Battista in Italia.

“Buon rientro, fratello mio. Ci rivediamo a Roma tra qualche ora. Grazie ancora a tutti i medici cubani che si sono presi cura Di Alessandro in queste giornate infinite”, aveva scritto sopra alla foto postata sui suoi canali.

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