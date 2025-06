Alessandro Di Battista, morto il papà Vittorio

Roma – «Mio papà, Vittorio, è morto oggi a Roma. È stato un grande papà. È stato un uomo perbene, con i suoi pregi e difetti come tutti del resto. Sempre fedele a se stesso, fino alla fine. Dannatamente coerente e straordinariamente noncurante del giudizio altrui. Io sto male ovviamente. Ma sento in un certo senso che il cerchio si è chiuso nel modo giusto. Ho preso da lui tutto quello che andava preso e lo porterò sempre con me. A testa alta e con un nodo in gola». Lo ha scritto su Instagram Alessandro Di Battista che ha annunciato così la morte del papà Vittorio all’età di 83 anni.

«Ringrazio i medici e gli infermieri dell’ospedale Sant’Andrea (ospedale Sant’Andrea, non Azienda ospedaliera Sant’Andrea).

Sono eroi della sanità pubblica che non so a volte come facciano a resistere in determinate condizioni», ha aggiunto sui social. «Ringrazio in particolare il Dottor Giusti, un Medico vero, un uomo che è stato capace di unire competenza, impegno, sincerità e umanità. Non lo dimenticherò mai. I funerali verranno celebrati lunedì alle 10.00 a Roma a Santa Chiara (Piazza dei Giuochi Delfici). Ciao Papà, grazie», conclude Di Battista.

© Riproduzione riservata