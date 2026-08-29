Esteri
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29/08/2026 12:58

Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba: «È in gravi condizioni»

Alessandro Di Battista, ex del Movimento 5 Stelle, è ricoverato in gravi condizioni a Cuba.

di Redazione

L’Avana – Alessandro Di Battista è stato ricoverato nella serata di ieri, venerdì 28 agosto, in un ospedale di Cuba. È giunto in ospedale in gravi condizioni dopo aver accusato forti mal di testa e malori.

Di Battista, 48 anni compiuti lo scorso 4 agosto, è stato deputato per il Movimento 5 Stelle dal 2013 al 2018. Aveva poi scelto di non ricandidarsi in Parlamento e di continuare a fare politica pur non aderendo alla linea dell’attuale leader pentastellato, Giuseppe Conte.

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Ieri, Di Battista ha condiviso su Instagram la Storia di un giornalista che si trova a Gaza.

M5s: «Grande apprensione, ci stringiamo ai suoi familiari»
Immediata la preoccupazione espressa dai pentastellati: «La comunità 5 stelle ha appreso la notizia del ricovero di Alessandro Di Battista a Cuba con grande apprensione – si legge in una nota – Confida di ricevere ragguagli e aggiornamenti positivi, stringendosi ai suoi familiari in questo momento di profonda preoccupazione».

I viaggi e le ricerche in Sudamerica
Alessandro Di Battista conosce bene la realtà sudamericana, e ha viaggiato diverse volte nei paesi del continente: dal Messico al Guatemala, Belize ed Ecuador. Proprio in Guatemala, nel 2005 ancor prima di avviare il suo impegno politico con il Movimento 5 Stelle, aveva vissuto per circa un anno, lavorando a progetti di cooperazione internazionale. Fortissimo dunque il legame storico e politico con le realtà locali, all’interno del quale rientra anche il viaggio a Cuba intrapreso non molti giorni fa.

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