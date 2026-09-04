Alessandro Di Battista torna oggi in Italia con un volo sanitario privato: dovrà sottoporsi ad altre cure

L’Avana- Oggi, 4 settembre, è il giorno della partenza da Cuba e del rientro in Italia di Alessandro Di Battista, l’ex parlamentare del Movimento 5 Stelle che è stato ricoverato d’urgenza la scorsa settimana dopo un grave malore. Lo stesso Di Battista ha comunicato la data del ritorno. Al suo arrivo dovrà però sottoporsi ad altre cure ospedaliere.

Di Battista torna in Italia oggi 4 settembre

Alessandro Di Battista torna in Italia con un volo sanitario privato, non con quello messo a disposizione dallo Stato. L’ex parlamentare ha precisato che i costi verranno coperti dalla compagnia assicurativa con la quale aveva stipulato una polizza prima della partenza per Cuba.

Di Battista è stato curato nell’ospedale Hermanos Ameijeiras della capitale cubana, dove è però anche arrivata un’equipe sanitaria del Policlinico Gemelli di Roma. Il trasferimento in Italia era subordinato all’ok dei medici. Inizialmente c’è stata molta apprensione, Di Battista ha avuto un malore preceduto da un forte mal di testa e ha anche perso i sensi. Poi si è ripreso e lui stesso ha scritto sulle sue pagine social di sentirsi “molto meglio”.

Il messaggio da Cuba sui social

Intanto “Dibba” è tornato nuovamente a farsi vivo sui social da Cuba. Stavolta nessun aggiornamento sulle sue condizioni, ma una riflessione sulla Palestina.

“Nell’ultima settimana i terroristi israeliani hanno ucciso almeno 35 civili palestinesi. Israele è uno stato terrorista”. Questo si legge nella cartolina postata. E aggiunge: “Non vi voltate dall’altra parte. Il genocidio continua. Vi prego non distogliete lo sguardo. Mai. Non bisogna indietreggiare mai, neppure per prendere la rincorsa”.

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