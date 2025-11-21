Alessandro Haber: la malattia, la sedia a rotelle, la ripresa

Alessandro Haber (Bologna, 1947), uno degli attori più amati e premiati del cinema e del teatro italiano, ha attraversato una prova difficile che ha segnato profondamente la sua vita. All’età di 75 anni, quindi tre anni fa, si è ritrovato, da un giorno all’altro, costretto su una sedia a rotelle, dopo un intervento chirurgico andato male.

Tutto è iniziato con un dolore alla gamba che ha portato Alessandro Haber a sottoporsi a un controllo medico, dal quale è emerso un grave schiacciamento di due vertebre. Questo ha reso necessario un intervento alla schiena che, purtroppo, non ha avuto l’esito sperato. Dopo l’intervento fallito, l’attore ha dovuto affrontare un secondo intervento e un lungo percorso di riabilitazione, che includeva fisioterapia e sedute in piscina.

Nonostante le difficoltà, Haber ha mostrato segni di miglioramento, lavorando per recuperare la mobilità e tornare a camminare, prima con le stampelle e poi senza. La sua condizione fisica è un chiaro riflesso di una serie di problemi legati alla sua salute, ma anche di una battaglia interiore per accettare una realtà che è cambiata improvvisamente.

Alessandro Haber non ha nascosto la sua sofferenza durante quei mesi difficili. In un’intervista al Corriere della Sera, ha raccontato di aver attraversato momenti di grande depressione, arrivando a pensare di “farla finita“. La perdita di indipendenza e la sensazione di essere diventato un peso per gli altri hanno minato il suo spirito.

Tuttavia, il pensiero che ci siano persone in situazioni peggiori e la consapevolezza di aver avuto una vita piena, ricca di successi e soddisfazioni, gli hanno dato la forza di andare avanti. Nonostante la sua condizione, Haber ha continuato a lavorare, partecipando a progetti teatrali e cinematografici. L’amore per la sua professione e l’affetto per il pubblico sono stati per lui una vera e propria cura, permettendogli di riscoprire la forza di vivere, oltre le difficoltà.

© Riproduzione riservata