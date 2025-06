Condividi "Alessia Marcuzzi è tornata in vacanza a Porto Ulisse (Ispica) e a Noto. FOTO" sui social

Ispica – Alessia Marcuzzi torna nel suo posto del cuore per l’ennesima volta negli ultimi anni. A Baia Porto Ulisse, nel lembo di costa selvaggia del litorale di Ispica. e ne approfitta per fare una capatina a Noto e un’altra a Marzamemi, come documentano le foto che pubblichiamo.

