Alessio, 11 anni, vende libri per il regalo di Natale alla sorellina. Da poco hanno perso la mamma

Napoli – A Mugnano di Napoli, un gesto semplice ha illuminato la città con lo spirito autentico del Natale. Alessio, un bambino di 11 anni, ha scelto di vendere libri scolastici e disegni realizzati da lui fuori da un negozio di giocattoli per raccogliere qualche euro e comprare un regalo alla sorellina di tre anni.

L’attenzione dei Carabinieri della locale stazione e la segnalazione della titolare del negozio hanno permesso di intervenire tempestivamente.

I militari hanno trovato Alessio solo e lo hanno rassicurato. Il bambino ha raccontato di non sentirsi a suo agio a scuola e di non voler chiedere soldi al papà, desiderando così rendere speciale il Natale della sorellina nonostante la recente perdita della madre.

Nel frattempo, il padre di Alessio si era recato in caserma per denunciare la scomparsa del figlio. La riunione tra padre e figlio ha portato sollievo e grande emozione. Colpiti dal coraggio e dalla generosità del bambino, i Carabinieri hanno deciso spontaneamente di acquistare due regali, uno per Alessio e uno per la sorellina, trasformando la mattinata in un momento di gioia condivisa.

Il piccolo ha trascorso un po’ di tempo in caserma con i militari, tra sorrisi e serenità, prima di tornare a casa con il padre, che ha acconsentito a qualche foto ricordo per celebrare l’evento. Alessio è stato riaffidato al genitore in perfette condizioni di salute.

Questa storia, fatta di gesti semplici e grande umanità, ricorda a tutti il vero significato del Natale: solidarietà, attenzione e cuore.

