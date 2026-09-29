Alessio Giuga, 22 anni, trovato morto nel suo letto. Sarà eseguita l’autopsia

Rosolini, Siracusa – Rosolini sotto shock per la morte del 22enne Alessio Giuga. Questa mattina è stato trovato senza vita nel suo letto, nell’abitazione di via Elio Vittorini. Secondo quanto si apprende, la sera prima era andato a fare visita al padre ricoverato in ospedale in seguito ad un malore improvviso. A dare l’allarme è stata la nonna del ragazzo. Allarmata perchè ancora non lasciava il letto nonostante l’ora tarda, ha provato a chiamarlo e ridestarlo. Tutto inutile, il 22enne era ormai esanime. Sul posto sono arrivati i Carabinieri e il medico legale per il primo esame. Disposta l’autopsia per accertare le cause della misteriosa morte.

A dare voce al cordoglio della cittadina è stato il sindaco, Giovanni Spatola. “Oggi Rosolini si è svegliata con un dolore immenso nel cuore. La morte improvvisa di Alessio Giuga, appena 22 anni, lascia tutti sgomenti e senza parole. Non si può morire così giovani. Non si può spegnere una vita quando davanti ci sono ancora sogni da realizzare, strade da percorrere, abbracci da vivere e un futuro ancora tutto da scrivere. Mi stringo, a nome mio, dell’Amministrazione comunale e di tutta la città di Rosolini, alla mamma Laura, ai nonni Luisa e Giovanni, alla famiglia e a tutti i suoi cari, colpiti da un dolore che nessuna parola potrà mai colmare.

E un pensiero va al papà Santino, che in queste ore sta vivendo a sua volta una drammatica prova”, le parole affidate ad un post social. “Ai nostri giovani – scrive ancora Spatola – voglio dire una cosa, con il cuore, da amico e da Sindaco: non date mai per scontato il tempo, vivete, amate, inseguite i vostri sogni, state accanto alle persone che vi vogliono bene, la vita è un dono fragile e prezioso”.

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