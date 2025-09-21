Alessio Vassallo si è sposato

Napoli – Alessio Vassallo ha detto sì. Sabato 20 settembre l’attore palermitano, 42 anni, è convolato a nozze con Ginevra Pisani, più giovane di lui di 15 anni, a Napoli, città natale di lei. La cerimonia si è svolta all’aperto con rito civile. I due stanno insieme dal 2021. La proposta di matrimonio era arrivata lo scorso marzo.

Le immagini social del sì e dei festeggiamenti a Villa Scipione mostrano i due neo sposi al settimo cielo. “L’amore esiste ancora”, scrive un’invitata immortalando il taglio della torta. Ginevra Pisani ha sfoggiato due abiti firmati Maison Signore.

Nata a Napoli, Ginevra Pisani ha esordito nel mondo dello spettacolo prendendo parte come corteggiatrice a “Uomini e Donne”, programma in cui fu la scelta del tronista Claudio D’Angelo.

Successivamente è apparsa sul piccolo schermo a “Il pranzo è servito” e ha ricoperto il ruolo di professoressa a “L’Eredità”, esperienza che ha deciso di interrompere nel 2021 per dedicarsi al teatro. Ginevra Pisani ha preso parte alla pièce teatrale “La concessione del telefono”, condividendo il palco con Alessio Vassallo.

Alessio Vassallo è nato a Palermo nel 1983. Dopo la formazione all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” di Roma, ha iniziato un percorso che lo ha portato a spaziare tra cinema, televisione e teatro. Il grande pubblico lo ha conosciuto nei panni di Mimì Augello ne “Il giovane Montalbano”, ruolo che lo ha consacrato come interprete di primo piano.

In un’intervista rilasciata a “Vanity Fair” lo scorso luglio, Alessio Vassallo aveva spiegato perché ha deciso di sposarsi: “È stata una scelta fatta per amore, per la coppia, per me. Sono reduce da un periodo psicologico non proprio facile e mi sono accorto che tutto ruotava attorno al lavoro. Quindi, ho sentito l’esigenza di fare qualcosa che mi rendesse felice e che avesse impatto solo sulla mia vita personale”.

