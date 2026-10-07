Alex Baudo racconta papà Pippo in un libro

Per tutti era Pippo Baudo, uno dei volti simbolo della televisione italiana. Per lui, da bambino, era invece «Popì», quell’amico di famiglia che aveva il suo posto a tavola, lo portava in giro per Roma e verso il quale sentiva un legame che ancora non sapeva spiegare. Alex Baudo racconta il rapporto con il padre nel memoir «Papà, un amico di famiglia», presentato alla Mondadori a Milano insieme a Giovanni Terzi.

«Da piccolo Pippo lo vedevo come uno zio, mi portava sempre in giro con lui a Roma, è sempre stato molto affettuoso», racconta Alex, nato nel 1962 dalla relazione tra Baudo e Mirella Adinolfi e cresciuto credendo che suo padre fosse Tullio Formosa, marito della madre. «Anche da bambino sentivo qualcosa di forte, più forte di un amico di famiglia». La verità sarebbe arrivata soltanto a trent’anni, quando la madre decise che era giunto il momento di raccontargli chi fosse davvero suo padre. «È stato come aprire una scatola di Pandora, però mi è stato detto come una favola e questo è stato importante per la mia psicologia», ricorda Alex.

Una scoperta arrivata dopo un’infanzia nella quale «in tanti conoscevano la realtà delle cose in Italia, tranne io». Da quella verità è nato un nuovo rapporto con Pippo e anche quello con Tiziana, l’altra figlia del conduttore. «Io e mia sorella ci guardiamo negli occhi e ci capiamo subito. C’è voluto tempo, ma adesso c’è un rapporto automatico, c’è il feeling», dice Alex.

Nel libro emerge soprattutto il ritratto privato di Baudo, lontano dai palcoscenici e dai grandi show televisivi: un padre capace di esprimere l’affetto con discrezione e di mettere gli altri a proprio agio. «Pippo poteva parlare con uno scienziato o un muratore e faceva sentire tutti a loro agio», ricorda il figlio. Un’immagine nella quale si riconosce anche Tiziana. «Ho ritrovato mio padre Pippo in questo libro, nel suo modo antico e siciliano di trasmettere gli affetti senza esibirli. È una cosa che l’ha sempre contraddistinto», racconta la figlia. Fu proprio lei a spingere il padre a organizzare l’incontro con Alex: «Non vedevo l’ora di conoscerlo. È stata una cosa allegra, bella. Papà ci ha messo subito a nostro agio. Era un uomo ironico, di grande umorismo».

Per Alex scrivere il memoir è stato anche un modo per mettere ordine in una storia sulla quale «sono state dette tante cose per cui ho sofferto molto. Volevo far sapere alla gente la storia pulita e bella. Ho quasi 64 anni e mi sento una nuova persona. Ho sofferto nel mio intimo, ma sento di poter affrontare la vita più serenamente».

© Riproduzione riservata