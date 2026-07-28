Alex Dara muore a 25 anni, perde il controllo del suo scooter e finisce a terra

L' incidente notturno è avvenuto tra domenica e lunedì.

Alcamo, Trapani – Un giovane di 25 anni, Alex Dara, è morto nella notte tra domenica e lunedì scorsi in un incidente stradale avvenuto lungo la statale 113, in direzione Alcamo, nel Trapanese. Il giovane viaggiava in sella al suo scooter 150 quando, per cause in corso di accertamenti, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, finendo violentemente sull’asfalto. L’incidente si è verificato intorno alle 2 del mattino, poco prima della seconda galleria sulla statale che collega Alcamo a Partinico. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalla polizia municipale, non risultano coinvolti altri veicoli e non vi sarebbero testimoni diretti della dinamica.

Nonostante il casco regolarmente indossato, la violenza dell’urto contro il guardrail ha provocato traumi gravissimi al volto e alla testa di Dara. A lanciare l’allarme è stato un automobilista di passaggio che ha notato il corpo del centauro alcamese riverso sulla carreggiata. I sanitari del 118 sono arrivati rapidamente, ma hanno potuto soltanto constatare il decesso.

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