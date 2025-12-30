Alfonso Signorini indagato a Milano dopo la denuncia di Antonio Medugno

Milano – La Procura di Milano ha aperto un’indagine a carico del giornalista e conduttore tv Alfonso Signorini. Un atto dovuto in seguito alla denuncia presentata nei giorni scorsi dall’ex concorrente del Grande Fratello, Antonio Medugno. Nella querela depositata lo scorso 24 dicembre, e finita sul tavolo della pm Letizia Mannella, responsabile del Quinto Dipartimento che si occupa di tutelare le fasce deboli, Medugno ha chiesto di procedere per violenza sessuale ed estorsione, reati ora iscritti nel fascicolo.

