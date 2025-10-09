Alice travolta e uccisa a 17 anni mentre attraversa la strada per andare a scuola

Udine -Tragedia questa mattina in provincia di Udine. Una studentessa di 17 anni, Alice Morsanutto, è morto dopo essere stata travolta da un’auto mentre attraversava la strada per raggiungere il bus che l’avrebbe portata a scuola. L’incidente è accaduto all’alba, attorno alle 6.30, a Precenicco, in via Edmondo Brian, a circa 200 metri dall’abitazione della ragazza, lungo un tratto di strada poco illuminato e spesso percorso da residenti diretti al lavoro.

Da una primissima ricostruzione dei fatti, che andrà confermata, la studentessa è stata falciata da una Fiat Doblò guidata da un altro giovane che si è subito fermato per prestare i primi soccorsi. La 17enne si stava recando a scuola, al liceo artistico Sello, e stava attraversando la strada pare sulle strisce pedonali. Il padre della ragazza si è precipitato non appena ha sentito le sirene dell’ambulanza e il rumore dell’elisoccorso e subito dopo è arrivata sul posto anche la madre che era uscita di casa per andare al lavoro. Il fratello gemello della vittima aveva invece preso una corriera pochi istanti prima che la sorella venisse investita.

Sul posto il personale sanitario inviato dalla centrale operativa Sores Fvg che è stato supportato dai vigili del fuoco. Rilievi dei carabinieri per ricostruire la dinamica esatta del sinistro. Intanto, il sindaco di Precenicco ha espresso il cordoglio dell’amministrazione comunale, parlando di una tragedia che lascia un segno indelebile in tutto il paese.

© Riproduzione riservata