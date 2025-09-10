Condividi "Alimenta una discarica abusiva sopra Donnalucata e i vigili gli sospendono la patente" sui social

Scicli – Il 9 settembre 2025, è stato deferito all’autorità giudiziaria un cittadino sciclitano che in località contrada Spinazza aveva abbandonato rifiuti utilizzando un autoveicolo per il trasporto degli stessi.

L’intervento tempestivo della Polizia locale ha permesso di accertare la violazione delle norme ambientali, recentemente rafforzate del Decreto Legislativo 152/2006, come modificato in data 08 agosto 2025.

In base all’articolo 255 comma 1, tale comportamento costituisce oggi reato e comporta l’applicazione del sequestro del veicolo utilizzato per l’illecito e la sospensione della patente di guida del trasgressore.

