Condividi "“Alla fiera di Catania vendita illegale di uccellini e conigli vivi”" sui social

Catania – “Alla fiera di piazza Carlo Alberto a Catania continua indisturbata la vendita illegale di animali tenuti in condizioni non etologiche in mezzo alla massa di persone che giornalmente frequentano il mercato”.

La denuncia arriva dall’associazione ambientalista Free Green Sicilia che rincara la dose: “La vendita di animali avviene sempre nello stesso luogo, più volte segnalato l’anno scorso. Il rivenditore di carciofi espone uccellini tenuti in gabbie minuscole e coniglietti appena nati. Perché debbono essere i cittadini a segnalare questi atti non legali e non autorizzati dal Comune che peraltro non corrispondono alle finalità commerciali del mercato?”.

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