Alla Marza il mare ha divorato la strada, arrivano 500 mila euro

Ispica – Grazie all’intervento del Commissario di Governo per il dissesto idrogeologico in Sicilia, Sergio Tuminello, e l’input del Governatore Renato Schifani, è stato possibile riavviare l’iter per il completamento del progetto di ripascimento morbido a Santa Maria del Focallo, intervento strategico per la tutela e la salvaguardia della fascia costiera.

Prende il via oggi un primo intervento di somma urgenza dell’importo di 500.000 euro che sarà curato dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa, proprietario della SP 67 (litorale ispicese).

L’intervento riguarda la messa in sicurezza del tratto di litorale compreso tra la Casa Rosa e Viale Kennedy, duramente colpito dalla mareggiata e la cui criticità aveva reso necessaria la chiusura al traffico. Ad annunciarlo il sindaco Innocenzo Leontini.

