Allagamenti, famiglia bloccata in auto salvata dai pompieri

Palermo – Una famiglia è rimasta impantanata per un allagamento in via Imera a Palermo all’interno dell’auto. Nella strada c’era un metro d’acqua. Nella vettura una coppia e un bambino. Per soccorrerli sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco, dopo la segnalazione di una pattuglia della guardia di finanza che visto l’’automobile bloccata all’inizio del sottopassaggio sommerso dall’acqua.

La strada è stata bloccata dall’intervento dei finanzieri Le piogge hanno provocato nel capoluogo disagi in diverse strade. Si sono allagati i sottopassi in via Leonardo da Vinci e viale Lazio. Tante segnalazioni sono arrivate alla sala operativa dei vigili del fuoco. Allagamenti si sono verificati anche in corso Calatafimi, in viale Regione siciliana. Disagi anche in viale del Fante e in particolare ai tornelli dello stadio.

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