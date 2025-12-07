Allagamento al Louvre: opere d’arte danneggiate nella sala delle antichità egiziane

Parigi – Non c’è pace per il Museo.

Un allagamento nella sala delle Antichità egiziane del Louvre ha «gravemente danneggiato» alcune opere antiche, secondo quanto rivela la tv Bfm, confermando informazioni della rivista La Tribune de l’Art.

L’allagamento, che ha danneggiato opere e documenti molto antichi, si è verificato lo scorso 27 novembre.

Secondo le testimonianze raccolte, all’origine dell’allagamento della sala delle Antichità egiziane ci sarebbero delle tubature già segnalate in passato come “difettose”.

Un’allerta del Comitato di igiene, sicurezza e condizioni di lavoro ha confermato, secondo Bfmtv, che l’incidente è stato segnalato per email lo scorso giovedì 27 novembre poco prima delle 15: «Ieri, l’alimentazione dei tubi al di sopra della documentazione – si legge nel messaggio – che era stata dichiarata difettosa, ha provocato un’inondazione di acqua sporca importante, che ha pesantemente danneggiato le opere e i documenti, rovinando in modo considerevole i luoghi di lavoro». Nel messaggio si parla di «moquette imbevuta di acqua sporca e uffici inutilizzabili».

