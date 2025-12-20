Allagamento nella notte nel reparto di Psichiatria dell’ospedale “Maria Paternò Arezzo” di Ragusa: trasferiti d’urgenza 7 pazienti

Ragusa – Un allagamento è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato nel reparto di Psichiatria dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa. È stato dovuto a forti infiltrazioni d’acqua dal tetto a causa delle intense piogge che da ore stanno colpendo il ragusano.

L’episodio ha reso necessario un intervento immediato della direzione generale dell’Asp di Ragusa, che ha disposto il trasferimento urgente dei sette pazienti ricoverati nel reparto interessato, garantendo la loro sicurezza e continuità assistenziale.

Il direttore generale dell’Asp, Pino Drago, insieme al direttore sanitario del presidio, Giuseppe Cappello e al personale dell’ufficio tecnico, sono intervenuti prontamente per verificare la situazione e coordinare le operazioni di messa in sicurezza, riducendo al minimo i disagi per i pazienti.

Nelle prime ore del mattino, dopo un sopralluogo nei locali allagati, il direttore generale Drago ha disposto il trasferimento dei pazienti presso il reparto di Psichiatria dell’ospedale “Busacca” di Scicli, dove sono stati accolti in condizioni di sicurezza.

Sul posto i vigili del fuoco. Sono in corso le verifiche strutturali per accertare l’entità dei danni e programmare gli interventi necessari al ripristino dei locali del reparto.

