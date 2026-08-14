Alcuni clienti catanesi cercano di rifilare ai cassieri le 50 euro false.
di Redazione
Ragusa -È allarme banconote false anche nei supermercati del ragusano. Alcuni clienti catanesi cercano di rifilare ai cassieri banconote di 50 euro false.
Nel mese di agosto le segnalazioni hanno interessato già i comuni di Lentini, Augusta e Avola, oltre a diversi esercizi di Siracusa, dove il fenomeno sembrerebbe aver assunto dimensioni più rilevanti.
Nel frattempo, la raccomandazione dei supermercati alla clientela è quella di privilegiare i pagamenti elettronici o, in caso di utilizzo del contante, banconote di taglio più basso, così da ridurre il rischio di nuovi episodi legati alla circolazione di denaro falso.
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