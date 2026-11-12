Allarme bomba a scuola, a Pozzallo evacuati tutti i plessi del Rogasi

Pozzallo – Allarme bomba oggi in alcune scuole di Pozzallo come nel resto d’Italia. A Pozzallo sono stati evacuati tutti e cinque i plessi dell’Istituto Comprensivo Rogasi.

“Si tratta sicuramente di falsi allarmi che hanno creato molta preoccupazione nelle famiglie dei bambini e degli studenti -commenta il sindaco Roberto Ammatuna-. Si esigono, anche se non è semplice, decisioni e provvedimenti rapidi da parte del Governo per rasserenare un clima sociale che diventa sempre più incerto. Nella mattinata di oggi la Presidente del Consiglio On. Meloni ha incontrato i leader dell’opposizione e mai come in questo caso l’unità di tutte le forze politiche è veramente importante.

Il Sindaco Roberto Ammatuna: occorrono ora delle misure rapide per evitare comprensibili smarrimenti e provvedimenti (filtri anti spam, eccetera…) chiari e precisi. Nel pomeriggio a Roma è stato convocato il CISR (Comitato Interministeriale per la Sicurezza Pubblica) per definire un “protocollo operativo comune per la gestione delle segnalazioni degli allarmi”.

I Dirigenti Scolastici e i Docenti non possono essere lasciati soli. È previsto anche un intervento dei Prefetti che possono ordinare evacuazioni soltanto in presenza di elementi di effettivo rischio”.

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