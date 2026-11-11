Allarme bomba alla scuola “Giacomo Albo” di Modica: evacuate le classi

Modica – Anche la scuola “Giacomo Albo” di Modica, al quartiere Sorda, è stata vittima dell’allarme bomba che ha interessato, nella mattinata di oggi, diverse città italiane, comprese Modica e Ragusa. È stata inviata alle scuole una mail anonima firmata con lo pseudonimo “Mikhail Andropov” annunciando la presenza di un ordigno esplosivo. Studenti e personale sono stati fatti uscire dalle aule in via precauzionale mentre le forze dell’ordine hanno effettuato le operazioni di bonifica.

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