Allarme bomba all’ospedale di Acireale, gli artificieri fanno brillare un pacco sospetto

Acireale – Momenti di tensione stamattina all’ospedale di Acireale, in particolare lungo la strada che conduce all’ingresso secondario del Santa Marta e Santa Venera. Un pacco sospetto abbandonato nei pressi del presidio sanitario ha fatto scattare l’allarme e i conseguenti protocolli di emergenza, ma l’intervento degli artificieri ha poi escluso la presenza di materiale esplosivo.

L’intera area è stata interdetta al traffico e presidiata dalle forze dell’ordine per tutelare l’incolumità pubblica. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Pubblica sicurezza, i Vigili del fuoco e personale del nucleo artificieri della Polizia di Stato, giunto da Catania.

Dopo i necessari rilievi tecnici a distanza, gli specialisti hanno proceduto a far brillare il pacco in sicurezza, escludendo qualsiasi pericolo. Dentro c’erano pezzi di marmo e il pacco era avvolto da cavi elettrici.

La viabilità è stata quindi rapidamente ripristinata ed è tornata la normalità intorno alla struttura ospedaliera. Chiusa la fase operativa, gli inquirenti stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona per identificare i responsabili di quella che sembrerebbe essere una bravata di pessimo gusto.

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