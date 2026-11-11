Allarme bomba anche nelle scuole del Ragusano, istituti evacuati tra Ragusa e Modica

Ragusa – Paura stamani in alcune scuole di Ragusa e Modica, raggiunte da email contenenti minacce e riferimenti alla presunta presenza di ordigni esplosivi all’interno degli edifici.

L’allarme ha interessato complessivamente diversi istituti scolastici: a Ragusa, uno di questi è lo Scientifico Fermi, e uno a Modica.

A Ragusa risultano evacuati l’istituto Quasimodo-Ventre, il Maria Schininà, lo Scientifico Fermi, il liceo delle Scienze Umane Vico e la ragioneria Fabio Besta.

Le comunicazioni ricevute hanno fatto scattare immediatamente i protocolli di sicurezza, con l’evacuazione delle strutture per consentire lo svolgimento dei controlli e garantire l’incolumità di studenti, docenti e personale scolastico.

La vicenda si inserisce in una più ampia sequenza di segnalazioni che, nelle ultime settimane, ha coinvolto numerose scuole italiane. Nessuna bomba o ordigno è stato rinvenuto.

Le email sarebbero state inviate a numerosi istituti in diverse regioni, con modalità e contenuti riconducibili a una campagna di minacce su scala nazionale. In una precedente ondata di comunicazioni, il mittente si presentava come appartenente al sedicente «Corpo delle guardie della rivoluzione islamica» e sosteneva che un ordigno fosse stato collocato in un sacchetto di plastica, con un sistema di attivazione a distanza.

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