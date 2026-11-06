Allarme bomba su un aereo da Roma, atterrato a Lisbona

Roma – Allarme bomba su un volo Ryanair proveniente da Roma e diretto a Lisbona questa mattina, 6 novembre. L’aereo è atterrato intorno alle 8, ora locale (le 9 in Italia), all’aeroporto Humberto Delgado della capitale portoghese, dove le autorità hanno avviato le verifiche per accertare l’attendibilità della minaccia.

Secondo le prime informazioni, l’allarme è stato comunicato alla Polizia di pubblica sicurezza portoghese (Psp) attraverso una telefonata effettuata da un agente, la cui identità è stata successivamente verificata dalla Polizia giudiziaria. Non sono stati ancora resi noti gli esiti dei controlli né eventuali provvedimenti adottati nei confronti dei passeggeri e dell’equipaggio.

L’episodio segue l’ondata di falsi allarmi bomba che ieri ha interessato almeno 25 voli in diversi Paesi europei, provocando deviazioni, ritardi, controlli straordinari e, in alcuni casi, l’intervento di aerei militari. Le autorità di diversi Paesi stanno indagando sull’origine delle minacce e su eventuali collegamenti tra le segnalazioni.

«Siete tutti complici di un complotto criminale, vogliamo annientarvi per questo. In questo preciso momento sui seguenti voli sono stati piazzati ordigni esplosivi: AY1751 Helsinki-Italia e EI402 Dublino-Italia», il testo del messaggio minatorio spedito ai dipendenti di Aeroporti di Roma e di una società privata di logistica aeronautica. Subito sono state attivate polizia postale e alla Polaria, mentre i caccia dell’Aeronautica si alzavano per intercettare i voli sospetti.

© Riproduzione riservata