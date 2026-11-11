Allarmi bomba in centinaia scuole, colpiti diversi istituti siciliani: “Vi annienteremo”

Il fenomeno ha colpito molte scuole siciliane, a cominciare da quelle di Catania: tra queste gli istituti superiori Cutelli, Galilei, Marconi e Lombardo Radice e i comprensivi Pizzigoni-Carducci e XX Settembre.

Ulteriori segnalazioni sono giunte nel comprensorio etneo e da altre località come Siracusa, Enna, Bagheria, Trapani. Studenti e personale delle scuole interessati sono stati evacuati e sono scattate le bonifiche delle forze dell’ordine. Come riferito dalla polizia, tutti gli allarmi sono risultati negativi.