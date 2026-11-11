Allarmi bomba in centinaia scuole, colpiti diversi istituti siciliani: “Vi annienteremo”

Inviata mail in simultanea: ecco il testo. Studenti evacuati, accertamenti negativi.
di Redazione
CATANIA – Allarme bomba in centinaia di scuole italiane. L’alert è scattato stamane con una mail anonima inviata simultaneamente agli istituti scolastici di numerose città, inclusa Catania.
“Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani”, si legge nel messaggio firmato Mikhail Antropov, leader del Vilayat di Misoginistan e spedito dall’account [email protected] con oggetto “Avviso di pericolo”. Nella mail si parla di un “potente ordigno” lasciato nell’edificio all’interno di un sacchetto di plastica “con innesco a distanza”.
Il messaggio contiene pure una minaccia nei confronti della premier: “Abbiamo piazzato una bomba nel motore dell’auto del vostro primo ministro“. Già nei giorni scorsi era accaduto un episodio analogo con un messaggio di posta elettronica inviato a 280 presidi.
Il fenomeno ha colpito molte scuole siciliane, a cominciare da quelle di Catania: tra queste gli istituti superiori Cutelli, Galilei, Marconi e Lombardo Radice e i comprensivi Pizzigoni-Carducci e XX Settembre.
Ulteriori segnalazioni sono giunte nel comprensorio etneo e da altre località come Siracusa, Enna, Bagheria, Trapani. Studenti e personale delle scuole interessati sono stati evacuati e sono scattate le bonifiche delle forze dell’ordine. Come riferito dalla polizia, tutti gli allarmi sono risultati negativi.
© Riproduzione riservata