Alleati in cucina: gli strumenti che la tecnologia mette a disposizione per risparmiare tempo

Gli avanzamenti tecnologici degli ultimi anni hanno portato in cucina diversi elettrodomestici che hanno affiancato – e in qualche caso sostituito – gli utensili tradizionali. Questi dispositivi risultano particolarmente utili dato che riducono in modo sensibile i tempi di preparazione e, in alcuni, casi migliorano la qualità nutrizionale di alcuni piatti.

Che si tratti di preparare un primo piatto, un secondo, un dolce o un caffè, oggi la tecnologia mette a disposizione strumenti di dimensioni compatte, facili da utilizzare e a costi ragionevoli e grazie ai quali si può risparmiare molto tempo. Tralasciando l’ormai arcinoto forno a microonde, analizziamo brevemente quattro elettrodomestici che facilitano molto la vita di chi cucina.

Friggitrice ad aria: piatti più veloci e salutari

La friggitrice ad aria è un elettrodomestico che sfrutta un potente flusso d’aria calda a convezione e consente risultati simili alla frittura tradizionale, ma senza utilizzare l’olio o comunque con un utilizzo davvero minimo.

Il risparmio di tempo è notevole: patatine, cosce di pollo, verdure e filetti di pollo sono pronti in tempi decisamente più rapidi, senza la necessità di preriscaldare. Dal punto di vista salutistico la drastica riduzione della quantità di olio riduce l’apporto calorico fino al 70% rispetto alla frittura tradizionale, limitando anche la formazione di composti potenzialmente dannosi come l’acrilammide. Il cestello antiaderente si pulisce in pochi secondi e non rilascia odori persistenti nell’ambiente domestico, rendendo la friggitrice ad aria un alleato quotidiano anche in piccoli appartamenti.

Macchina da caffè a cialde: espresso perfetto anche a casa

Per chi ama il caffè espresso, ma ha sempre i minuti contati, la macchina caffè a cialde è di notevole aiuto. Questo apparecchio, infatti, eroga una tazzina di caffè a temperatura ideale in brevissimo tempo.

Il dosaggio pre-misurato riduce gli sprechi e garantisce anche costanza nel risultato, mentre la funzione di autospegnimento taglia i consumi di energia elettrica. Alcuni modelli, inoltre, dispongono di programmi per preparare cappuccino e latte macchiato riducendo i tempi di preparazione della colazione.

Robot da cucina multifunzione: un aiutante “tuttofare”

Il robot da cucina multifunzione è un elettrodomestico in grado di gestire molte ricette dall’inizio alla fine. Può impastare pizza, tritare il soffritto, cuocere a 100 °C un risotto mescolandolo di continuo e mantecarlo in pochi secondi: operazioni che a mano richiederebbero la presenza costante di chi cucina.

I programmi pre-impostati regolano velocità, temperatura e tempo, mentre il sensore di peso interno dosa con precisione gli ingredienti. Risultato: oltre un’ora di lavoro attivo risparmiata sulle preparazioni elaborate e un minor rischio di errori dovuti a distrazioni.

Frullatore a immersione: vellutate senza attese e nutrienti intatti

Il frullatore immersione è un elettrodomestico versatile e compatto, presente in moltissime cucine. È in grado di trasformare velocemente gli ingredienti solidi in liquidi o creme omogenee. Dotato di lame molto affilate e di un motore di discreta potenza, è lo strumento ideale per preparare velocemente smoothies, vellutate di verdure, salse di vario tipo, frullati, frappè e pesto. È molto semplice da utilizzare e da pulire ed è uno strumento perfetto per coloro che necessitano di soluzioni pratiche e veloci.

