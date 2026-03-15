Allerta arancione domani sulla Sicilia orientale. Arriva un ciclone mditerraneo

Peggiorano le condizioni meteo in Sicilia. Il dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana ha appena pubblicato il bollettino dell’avviso del rischio idrogeologico. Per la Sicilia Orientale l’allerta è di colore arancione, gialla invece nelle zone centrali e verde nella fascia occidentale.

Secondo le previsioni, si attendono diffuse precipitazioni e forti temporali che dovrebbero colpire soprattutto la fascia ionica già colpita nel gennaio scorso dal ciclone Harry.

Il nuovo ciclone porterà potenti temporali che dovrebbero colpire la Sicilia dalla tarda mattinata. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate ed attività elettrica.

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