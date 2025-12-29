Allerta gialla, temporali dal pomeriggio tra Ragusa e Siracusa

Piogge a tratti, rovesci improvvisi e rischio idrogeologico

Lunedì 29 dicembre scatterà l’allerta gialla sulla Sicilia sud-orientale. La Protezione Civile richiama l’attenzione sul versante ionico e sull’area dello Stretto: temporali attesi dal pomeriggio; nessun allarmismo, ma prudenza elevata. Siracusa e Ragusa sono le province più esposte.

L’Avviso nazionale indica in modo esplicito le aree “Sud-Orientale, versante ionico” — comprendendo località come Augusta e Noto — e “Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia”, con Ragusa in primo piano.

Si tratta di un’allerta gialla doppia, per rischio temporali e criticità idrogeologica.

Dalla seconda parte della giornata i fenomeni sono attesi in intensificazione, con rovesci anche forti nel breve.

L’Aeronautica Militare conferma un quadro di instabilità locale, con addensamenti compatti lungo le coste ioniche e meridionali.

Venti orientali deboli o moderati renderanno Mar Ionio e Stretto “molto mossi”, favorendo il rapido sviluppo e transito di celle temporalesche.

Cosa implica il livello giallo in Sicilia? Una criticità ordinaria, ma concreta: precipitazioni improvvise capaci di allagare sottopassi, provocare rigurgiti fognari e innescare smottamenti su versanti fragili.

Non è uno scenario da codice rosso, ma i disagi possono essere rilevanti, specie su suoli già reattivi. Basti ricordare gennaio 2025, quando la Regione dichiarò lo stato di emergenza per 116 Comuni a seguito dei danni causati dal maltempo: lezioni recepite, ma la vulnerabilità resta.

La causa è una coda perturbata nel Canale di Sicilia: un flusso da est-sudest convoglia umidità verso Ionio e Stretto, esponendo la Sicilia sud-orientale.

I mari agitati possono aggravare le condizioni dei litorali durante gli scrosci più intensi.

L’evoluzione prevista: al mattino nubi irregolari con schiarite e piovaschi deboli; nel pomeriggio instabilità in aumento con rovesci e temporali sui settori ionici e meridionali; in serata tendenza all’attenuazione, con residui sullo Ionio.

Temperature stazionarie; il vento potrà accentuare la sensazione di fresco sotto la pioggia.

