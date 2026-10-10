Allude sui social a stragi e violenza a scuola, denunciato 14enne a Catania

Catania – Un ragazzo di 14 anni è stato denunciato alla procura per i minorenni di Catania con l’accusa di aver diffuso notizie e informazioni dal contenuto violento e apologetico, con riferimenti alla possibile commissione di atti di violenza a scuola. Secondo quanto contestato dalla polizia, il minorenne – residente nella provincia etnea – avrebbe utilizzato anche l’alfabeto cirillico per alludere su un noto social network a stragi e atti di terrorismo, mostrandosi con un casco militare e una videocamera indossabile.

Nel corso degli accertamenti sono stati sequestrati diversi oggetti, tra cui indumenti con frasi discriminatorie e simboli riconducibili al nazismo, un casco militare, appunti manoscritti e un rudimentale giubbotto antiproiettile. Gli investigatori stanno approfondendo i contenuti contestati al ragazzo, che secondo l’ipotesi accusatoria conterrebbero riferimenti ad atti violenti e a possibili aggressioni in ambito scolastico. La denuncia è stata trasmessa alla procura per i minorenni di Catania per gli accertamenti di competenza.

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