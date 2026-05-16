Altari barocchi nell’area iblea, un libro

Sarà presentato venerdì 22 maggio nella sala del Vescovado di Ragusa alle ore 18.
di Redazione
Ragusa -“L’altare barocco nella Sicilia iblea. Modelli architettonici, apparati, macchine sceniche”, curato da Lucia Trigilia per la collana Quaderni dell’Atlante del Barocco in Italia sarà presentato venerdì 22 maggio nella sala del Vescovado di Ragusa alle ore 18.
Coordina Carmelo Arezzo, presidente della Società ragusana di storia patria, intervengono Lucia Trigilia, direttrice Cisb, università di Catania, Giuseppe Barone, università di Catania, Paolo Nifosì, storico dell’arte, conclude padre Giuseppe Antoci, direttore ufficio diocesano per i beni culturali.
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