Altra auto cappottata, stavolta sulla Modica-Pozzallo

Un incidente autonomo.
di Gabriele Giannone
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Modica – Dopo l’incidente all’alba alle porte di Marina di Modica, un’altra auto è cappottata poco lontano nel corso della mattinata di oggi.
Una utilitaria, una Toyota Yaris di seconda generazione, è stata protagonista di un incidente autonomo sulla strada statale 194, la Modica- Pozzallo.
Sul posto carabinieri, vigili del fuoco, Anas. Per fortuna non ci sono feriti. Si è trattato di un incidente autonomo.
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