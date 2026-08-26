Cronaca
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26/08/2026 13:26

Altra auto cappottata, stavolta sulla Modica-Pozzallo

Un incidente autonomo.

di Gabriele Giannone

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Modica – Dopo l’incidente all’alba alle porte di Marina di Modica, un’altra auto è cappottata poco lontano nel corso della mattinata di oggi.

Una utilitaria, una Toyota Yaris di seconda generazione, è stata protagonista di un incidente autonomo sulla strada statale 194, la Modica- Pozzallo.

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Sul posto carabinieri, vigili del fuoco, Anas. Per fortuna non ci sono feriti. Si è trattato di un incidente autonomo.

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