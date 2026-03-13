Altro che primavera! Torna il maltempo

Niente primavera anticipata. Dopo l’aumento delle temperature e il bel tempo dei giorni scorsi, una perturbazione in avvicinamento dall’Atlantico verso il Mediterraneo centrale potrebbe cambiare tutto, portando di nuovo il maltempo sull’Italia. Secondo le previsioni di 3BMeteo, già dalle prime ore di sabato il tempo subirà un deterioramento nelle regioni settentrionali. I fenomeni si intensificheranno in giornata e interesseranno soprattutto i settori alpini e quelli padani a nord del Po, oltre a tutto il Nordovest. In serata il maltempo raggiungerà anche la Sardegna a cominciare dai settori occidentali.

Nel weekend ci sarà anche il ritorno della neve in montagna, anche abbondante sulle Alpi occidentali, dove in alcuni settori dell’alto Piemonte e della Valle d’Aosta si potrà assistere all’episodio fino ad ora più importante della stagione, con fiocchi che nei fenomeni più intensi potranno spingersi localmente a quote di fondovalle.

© Riproduzione riservata