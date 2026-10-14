Amore, la mucca è finita nel tombino!

Le attività di recupero si sono protratte per diverse ore e hanno richiesto anche l’impiego di un mezzo meccanico munito di martello demolitore per allargare l’apertura del tombino. Una volta creato lo spazio necessario, l’animale è stato imbragato e sollevato con l’ausilio di corde fino a essere riportato in superficie. Nonostante la caduta, la mucca è stata recuperata viva e in condizioni complessivamente buone.