Amore, la mucca è finita nel tombino!

Mobilitazione eccezionale nelle campagne palermitane.
di Redazione
Gangi, Palermo – Complicato intervento di salvataggio ieri nelle campagne di Gangi, in contrada Sette Vie, storico crocevia del territorio madonita da cui in passato si diramavano importanti vie di comunicazione verso diverse aree della Sicilia. Una mucca appartenente all’azienda Ciuro è precipitata all’interno di un tombino, rendendo necessario un intervento di soccorso che ha mobilitato numerose forze operative: vigili del fuoco, specialisti del nucleo Saf (Speleo alpino fluviale), gli agenti della polizia municipale, il Servizio veterinario di Petralia Sottana e il sindaco di Gangi, Giuseppe Ferrarello, che ha seguito da vicino tutte le operazioni.
Le attività di recupero si sono protratte per diverse ore e hanno richiesto anche l’impiego di un mezzo meccanico munito di martello demolitore per allargare l’apertura del tombino. Una volta creato lo spazio necessario, l’animale è stato imbragato e sollevato con l’ausilio di corde fino a essere riportato in superficie. Nonostante la caduta, la mucca è stata recuperata viva e in condizioni complessivamente buone.
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