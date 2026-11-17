Chiaramonte Gulfi – Proseguono i lavori di realizzazione del nuovo itinerario Ragusa–Catania. Nell’ambito del Lotto 1 è stata varata la prima delle dieci campate del viadotto Vallone delle Coste, una delle opere di maggiore complessità tecnica del tratto.

Il viadotto, situato lungo la strada statale 514 “di Chiaramonte”, nel tratto compreso tra lo svincolo con la statale 115 e la direttrice per Chiaramonte Gulfi, si sviluppa per circa 300 metri. L’opera è costituita da due impalcati a struttura mista acciaio-calcestruzzo, uno per ciascuna carreggiata, articolati in cinque campate ciascuno. La carpenteria metallica ha un peso complessivo di circa 2.260 tonnellate.

Le operazioni di assemblaggio e varo hanno richiesto un’attenta pianificazione delle fasi esecutive, in considerazione della morfologia della valle e dei limitati spazi disponibili nelle aree di cantiere.

Il varo rappresenta un ulteriore avanzamento dei lavori del Lotto 1 e segue quello del cavalcavia a campata unica eseguito venerdì 13 novembre nel territorio di Chiaramonte Gulfi.

Il nuovo collegamento Ragusa–Catania è finalizzato a migliorare la sicurezza e la mobilità della Sicilia orientale, con una riduzione prevista dei tempi di percorrenza fino al 40%. L’infrastruttura sarà inoltre predisposta per l’implementazione di tecnologie Smart Road, con sistemi di monitoraggio, comunicazione e gestione digitale della rete.

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