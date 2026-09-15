Anche a Caucana e Casuzze i pesciolini mordono le gambe dei bagnanti

Riceviamo e pubblichiamo.
di Lettera firmata
Santa Croce Camerina – Salve Ragusanews,
per quanto riguarda i pesciolini che mordono questa estate, desidero segnalare che il fenomeno non interessa solo Marina di Ragusa, ma anche Casuzze e Caucana, colpendo, più o meno violentemente, le gambe di molti bagnanti, tanto che non poche persone rinunciano a stare in acqua dopo i primi 2-3 “morsi”. Dopo il braccialino che infesta tutt’oggi il bagnasciuga, ci mancava anche questo!
Gianfranco
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