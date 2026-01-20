Anche a Ispica scuole chiuse il 21 gennaio

Ispica – “Domani mercoledì 21 gennaio scuole chiuse. Comunicazione istituzionale aggiornata. Considerato che nessuna ordinanza di chiusura COC e di riapertura scuole è stata ancora emessa, fermo restando che i fenomeni atmosferici avversi, a partire da questa sera, sono previsti in costante attenuazione, e sarebbero tali comunque da non imporre provvedimenti di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private; tenuto conto, però, della necessità, condivisa anche con i colleghi Sindaci, di garantire nella decisione, una uniformità territoriale; tenuto conto altresì delle difficoltà manifestate in particolare da parte dei numerosi docenti e studenti pendolari e non, che avrebbero difficoltà a raggiungere le nostre scuole, si è ritenuto di prolungare con nuova ordinanza, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, del Civico Cimitero e delle aree attrezzate a verde pubblico”.

Così stasera il sindaco di Ispica Innocenzo Leontini.