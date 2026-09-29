Anche quest’anno il Caffè Sicilia a Noto premiato con Tre Tazzine dal Gambero Rosso

Noto – Il Caffè Sicilia di Noto entra tra le insegne che hanno fatto la storia del bar italiano. Lo storico locale di corso Vittorio Emanuele, guidato da Corrado Assenza, è infatti tra i sei esercizi scelti dalla redazione del Gambero Rosso per il nuovo premio speciale “40 anni Gambero Rosso”, dedicato ai locali che hanno lasciato un segno nell’evoluzione del settore.

Il riconoscimento arriva con la nuova edizione della guida “I Migliori Bar d’Italia 2027”, che quest’anno seleziona 912 insegne in tutta Italia, 140 delle quali rappresentano delle novità. Il Caffè Sicilia è stato inserito tra le realtà storiche per il percorso portato avanti nel rapporto con il territorio, con una particolare attenzione alle materie prime e al confine tra pasticceria e cucina.

Un riconoscimento che si aggiunge alle Tre Tazzine, il massimo punteggio previsto dalla nuova guida, assegnate al Caffè Sicilia. La pubblicazione ha infatti modificato il sistema di valutazione: non ci sono più le distinzioni tra “Chicchi” e “Tazzine”, ma un unico simbolo, la Tazzina, utilizzato per esprimere la qualità complessiva del locale su una scala da uno a tre.

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