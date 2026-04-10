Condividi "Ancora caldo fino a sabato, poi sabbia sahariana e pioggia. Torna l’inverno dopo un assaggio di estate" sui social

L’alta pressione sarà ancora la grande protagonista fino a sabato, con caldo anomalo per il periodo. Ma già nel corso di domenica l’anticiclone inizierà a cedere sotto la doppia spinta di una perturbazione in arrivo dalla Francia e di un vortice in risalita dall’Algeria, con sabbia sahariana che stazionerà specialmente sui cieli del Centro-Sud. Con l’inizio della nuova settimana la loro azione congiunta darà vita a una sorta di tempesta che si posizionerà proprio sul nostro Stivale.

Intorno al suo centro ruoterà una perturbazione che darebbe luogo a un peggioramento generalizzato, con piogge su Nord-Ovest e Sardegna in estensione alle regioni centro-meridionali, oltre a un calo delle temperature. La circolazione vorticosa sembrerebbe avere lunga vita e potrebbe segnare il passo fin verso la metà della settimana, prolungando le condizioni di instabilità con piogge e temporali sui gran parte d’Italia.

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