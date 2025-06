Condividi "Ancora in fiamme dopo tre giorni il monte Casasia" sui social

Monterosso Almo – Non dà tregua l’incendio che da tre giorni devasta l’area di Casasia, nel territorio di Monterosso Almo. Nonostante i ripetuti interventi di spegnimento e una momentanea tregua, il rogo è tornato con forza a riprendere vigore alimentato probabilmente da condizioni meteo favorevoli alla propagazione delle fiamme.

Sul posto stanno operando intensamente le squadre della Forestale di Casasia, supportate dalle unità SAB di Monterosso e Chiaramonte, insieme alla Protezione Civile di Monterosso Almo dei Rangers d’Europa. L’intervento è coadiuvato anche da importanti mezzi aerei: i Canadair Can 24 e Can 30, l’elicottero Falco 8 e l’Erickson Air-Crane “Orso Bruno”, notoriamente impiegato nei contesti di emergenza più critici.

