Ancora spari a Catania, proiettili esplosi in aria a San Giovanni Galermo. È la quinta notte di fuoco per il mercato della droga

Catania – Nuova sparatoria a Catania nella notte appena trascorsa. Questa volta il teatro dell’accaduto è stata la via Adone nel quartiere San Giovanni Galermo, nella zona nord del capoluogo Etneo. Sono stati esplosi alcuni colpi di arma, ma non ci sarebbe alcun ferito. Sull’accaduto sta indagando la Polizia.

È la quinta notte consecutiva di spari. C’è il traffico di droga dietro le sparatorie a Catania.

