Ancora un tentato furto con esplosivo a Catania: preso di mira un negozio di abbigliamento

Catania – Un ordigno ad alto potenziale esplosivo è stato fatto esplodere sieri mattina intorno alle 5 contro l’ingresso dello storico negozio catanese di abbigliamento e articoli sportivi Windsurf Center, all’incrocio tra via Vittorio Emanuele Orlando e via Milano.

I banditi non sono riusciti nel loro intento: la porta blindata del negozio, in attività da 46 anni, ha resistito. Il boato si è sentito in tutto l’isolato e ha svegliato i residenti. Due auto parcheggiate in prossimità dell’esercizio commerciale sono state danneggiate dalle schegge dell’ordigno. Al vaglio della polizia le immagini del sistema di videosorveglianza.

