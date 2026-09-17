Condividi "Andava in giro per le strade di Modica brandendo un coltello che ha puntato anche contro la Polizia, arrestato" sui social

Modica – La Polizia di Stato di Modica ha arrestato un 26enne con l’accusa di resistenza, violenza o minaccia aggravata, lesioni a pubblico ufficiale e porto di armi ed oggetti atti ad offendere.

L’episodio si è verificato durante i consueti servizi di controllo del territorio predisposti dal Commissariato di Modica. Gli agenti, allertati da una segnalazione che indicava la presenza di un individuo armato di coltello lungo le vie cittadine, hanno tempestivamente individuato il giovane, già noto alle Forze di Polizia.

Alla vista della pattuglia, ha opposto una netta resistenza al controllo, brandendo contro i poliziotti un coltello della lunghezza complessiva di circa 24 centimetri. Nel tentativo di sottrarsi all’identificazione, l’uomo si è scagliato contro gli agenti, rivolgendo loro minacce e cercando di divincolarsi con violenza.

Nonostante la condotta aggressiva dell’indagato, il personale operante è riuscito a disarmarlo e a immobilizzarlo in sicurezza.

L’uomo inoltre è stato deferito all’Autorità Giudiziaria anche per l’inosservanza del D.AC.UR.

Il provvedimento, emesso dal Questore nell’ottobre del 2025 a causa della reiterazione della condotta pericolosa e antisociale dell’uomo, gli imponeva il divieto di frequentare e stazionare proprio nelle medesime vie del centro storico in si sono svolti i fatti.

L’arrestato è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

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