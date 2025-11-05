Andrea De Adamich è morto, addio all'ex pilota di Formula 1 e storico telecronista Mediaset: aveva 84 anni

Milano – Il mondo dei motori è in lutto per la scomparsa di Andrea de Adamich, ex pilota di Formula 1 e celebre telecronista, morto all’età di 84 anni. Il friulano, nato a Trieste, che aveva debuttato nelle competizioni automobilistiche nel 1962, ha avuto una carriera ricca di successi. Prima come pilota Alfa Romeo: dopo il titolo italiano di Formula 3 nel 1965, fu ingaggiato dall’Alfa Romeo, con cui vinse due Campionati Europeo Turismo (1966-67) a bordo della Giulia GTA. E poi l’esperienza in Formula 1 e Prototipi: disputò cinque stagioni in F1 a partire dal 1968, correndo per scuderie di prestigio come Ferrari, McLaren, March, Surtees e Brabham. Alternò la massima categoria al Mondiale Prototipi, ottenendo due vittorie con l’Alfa Romeo.

Le sue telecronache, prima su Italia 1 e poi su Canale 5, avevano qualcosa di unico: erano racconti, non resoconti. C’erano la tensione, la competenza, ma anche il battito del cuore di chi capiva che cosa significasse staccare al limite o sfidare la pioggia. La sua voce era un ponte tra il pubblico e i piloti, tra i box e il sogno. Non servivano grafiche ipercolorate o intelligenze artificiali per “leggere” una gara: bastava la sua calma, la sua chiarezza, la capacità di farti percepire il senso di ogni curva, di ogni rischio, di ogni traguardo.

