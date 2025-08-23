Andrea Passalacqua, schiacciato dalle ruote di un trattore

Ragusa – Andrea Passalacqua aveva 15 anni ed è morto ieri schiacciato dalle ruote di un trattore nell’azienda di famiglia.

Giocare a calcio era una sua grande passione. I suoi sogni si sono tragicamente spezzati nella stalla dell’azienda di famiglia, in contrada San Gimino, tra i confini di due territori comunali, Ragusa e Chiaramonte.

Potrebbe interessarti anche... Muore un 15enne in un podere a Chiaramonte. È Andrea Passalacqua

L’ipotesi che viene ventilata è che alla guida del trattore ci fosse il padre. Ma sono indiscrezioni che filtrano dagli inquirenti. Nulla di certo. Toccherà ai carabinieri e agli uomini dello Spresal dell’Asp 7 fare chiarezza su quello che realmente è accaduto. Purtroppo, pur accertando le eventuali responsabilità, nulla potrà restituire alla vita Andrea che frequentava l’istituto tecnico commerciale aeronautico Fabio Besta.

I compagni di classe sono affranti: “E’ stata una mazzata, non ce l’aspettavamo proprio. Ricorderemo Andrea sempre con grande affetto. Che disperazione. Siamo vicini alla famiglia”.

© Riproduzione riservata