Andrea perde in pochi attimi la madre Liliana e la moglie: “Mamma investita, poi il malore della mia Laura”

Pistoia – È immersa in un dignitoso silenzio la villetta a due piani della famiglia Giusti, colpita venerdì nel tardo pomeriggio da un doppio lutto devastante. Sul cancello l’ingegnere Andrea Giusti, che in pochi minuti ha perso la madre Liliana Podestà di 87 anni e la moglie Laura Mecheri di 58 anni, parla con un filo di voce: “I miei genitori avevano appena parcheggiato, l’auto è ancora lì – dice indicando poco più avanti sulla strada Statale Fiorentina – hanno attraversato per venire a casa e mia madre è stata investita. Poi è successo di mia moglie”.

Pochissime parole, prima di rientrare nell’abitazione dove lo attende il difficile compito di sostenere oltre al suo dolore anche quello del padre Giampiero e dei due figli Eleonora e Alessandro.

Una tragedia nella tragedia, quella avvenuta allo Sperone sulla Statale, che ha scosso tutta la comunità della frazione. “Non so come sia successo, ma io ero in casa e ho sentito un botto tremendo, sono uscito e quello che ho visto in quegli attimi concitati che sono seguiti non me lo scorderò mai più – racconta un vicino, Andrea Colucci – la macchina ha investito la Liliana, nel frattempo la nuora che era accorsa urlando per lo choc si è accasciata sul marciapiede. Cercavano tutti di farla rinvenire, pensando a uno svenimento, le hanno alzato le gambe, le davano degli schiaffetti, la chiamavano, ma lei non si è più ripresa. L’hanno portata all’ospedale con l’ambulanza, ma purtroppo non c’era già più nulla da fare”.

Sul posto sono intervenuti i mezzi della Misericordia di Agliana e della Croce Verde di Chiazzano. Entrambe le donne, suocera e nuora, sono state portate in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Jacopo. Ma la pensionata di 87 anni è deceduta per i traumi riportati, la nuora per il malore. Le salme delle due donne ora sono a disposizione della magistratura e con molta probabilità saranno disposti accertamenti autoptici che possano fornire maggiori chiarimenti sulla dinamica dell’incidente e sul malore fatale.

Secondo alcuni testimoni a bordo della macchina coinvolta nell’incidente c’erano tre persone, anche loro sconvolte per l’accaduto. Quella che era alla guida, anche lei colta da malore, è stata sottoposta all’alcool test ed è risultata negativa. Intanto da ieri mattina nella zona dello Sperone è palpabile lo sgomento e il profondo cordoglio per la doppia disgrazia che ha colpito la famiglia Giusti stimata e conosciuta da tutti.

Una famiglia nota anche in città: il marito di Liliana Podestà, Giampiero Giusti, è stato presidente dal 2002 del Pistoia Basket, Laura Mecheri era fisioterapista alla Maic, i due ragazzi sono impegnati nell’associazionismo e nello sport. “Non mi sembra possibile, poco prima il marito della Liliana era qui con noi come quasi tutti i pomeriggi a fare una partita a carte – dice un avventore del circolo dello Sperone – poi è andato via perché doveva accompagnare la moglie da qualche parte in macchina. Quando sono tornati è successo tutto. Marito e moglie venivano spesso a prendere il caffè – aggiunge intanto una donna – erano conosciuti da tutti, una famiglia tanto unita. Che enorme disgrazia, perdere nello stesso momento le due donne di casa”. Accanto a quelle di tristezza però sono tante le manifestazioni di rabbia per una strada troppo pericolosa, dove non viene rispettato il limite di velocità e dove non si contano più gli incidenti, molte volte mortali.

