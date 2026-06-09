Andrea Riggio, 16 anni, muore dopo incidente stradale. Donati gli organi

Caltanissetta – Andrea Riggio, originario di Bompietro, 16anni, rimasto gravemente ferito nello scontro tra uno scooter e un’autovettura, in via Vassallo a Caltanissetta, dopo tre giorni, si è spento presso il reparto di Rianimazione dell’ospedale Sant’Elia. Il giovane si trovava in coma e i medici hanno tentato in ogni modo di salvarlo. Purtroppo ieri pomeriggio, è iniziato l’iter di accertamento di morte cerebrale, lasciando nello sconforto familiari, amici e l’intera comunità.

Da questa immensa tragedia nasce però un messaggio di speranza. Grazie alla scelta della famiglia, gli organi di Andrea saranno donati e continuerà a vivere attraverso le persone che potranno essere salvate o vedere migliorata la propria qualità della vita grazie ai trapianti.

Nel giorno dei funerali l’amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino. “Oggi Bompietro non perde solo un figlio, perde un pezzo insostituibile del suo futuro. Andrea, che fa parte della Misericordia, dell’Azione Cattolica e della Consulta Giovanile, giunge ora nel Paradiso con un bagaglio carico di esperienza, maturità, servizio e altruismo”, si legge nella nota di cordoglio da parte del Comune di Bompietro. “Oggi la nostra comunità vive sentimenti di tristezza e sgomento. È doveroso ricordare che Andrea è figlio di Bompietro e dell’amore verso esso, presenza costante sin dalla tenera età, collaborazione certa e polivalente. Nato da genitori laboriosi è stato educato, sin dai suoi primi passi, alla consapevolezza che seppur le nostre braccia e le nostre gambe sono legate al nostro corpo, non sono solo nostre, ma Dio ce le ha donate per metterle a servizio degli altri e della nostra comunità.

Sappiano il suo sorriso e la sua ironia accompagnarci e motivarci tenendo alta in noi la sua forte presenza; la sua mano generosa si stenda su mamma Daniela, su papà Mario e sulla sorella Morena affinché li accompagni verso la serenità che oggi crediamo impossibile da riacquistare. Il giorno dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino. Ciao Andrea, questa amministrazione e questa comunità ti ringraziano e ti salutano, certi che da lassù saprai accompagnarci, guidarci e consolarci.”

IL CORDOGLIO DELLA CONSULTA GIOVANILE DI BOMPIETRO

“Con immenso dolore apprendiamo della scomparsa di Andrea, un ragazzo che, nonostante la sua giovane età, ha lasciato un segno profondo nella nostra comunità. Andrea era un esempio di generosità, impegno e amore per il proprio paese. Sempre presente nelle attività della comunità, membro della Misericordia, della Consulta Giovanile di Bompietro e dell’Azione Cattolica, ha dedicato il suo tempo agli altri con entusiasmo, disponibilità e un sorriso che resterà nei ricordi di tutti noi. Come Consulta Giovanile di Bompietro ci stringiamo con affetto e commozione attorno alla sua famiglia, ai suoi cari e a quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo e volergli bene. In questo momento di immenso dolore non esistono parole capaci di colmare un vuoto così grande, ma desideriamo far sentire tutta la nostra vicinanza e il nostro sostegno. Andrea è andato via troppo presto, ma il bene che ha seminato continuerà a vivere nei cuori di chi lo ha incontrato e nell’esempio che ha lasciato alla nostra comunità. Le persone speciali non ci lasciano mai davvero: continuano a vivere e a sorridere nei ricordi, nell’amore e nelle tracce di bene che hanno lasciato dietro di sé”.

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