Andrea Trimarchi, 51 anni, morto in uno scontro tra la sua moto e un furgone

Patti, Messina – Grave incidente questo pomeriggio nella zona industriale di Patti, all’incrocio con la strada Patti-San Piero Patti. Un violento scontro ha coinvolto un furgone e una moto. Sul posto sono intervenuti la Polizia, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e un’ambulanza del 118. Purtroppo, il motociclista è deceduto nonostante i tentativi dei sanitari di rianimarlo. La strada, già in passato teatro di numerosi incidenti, è stata temporaneamente chiusa al traffico. La vittima è Andrea Trimarchi, 51 anni, noto imprenditore nel settore nautico e fratello di un ex comandante dei Carabinieri di Librizzi. La Procura ha disposto il sequestro della salma e dei mezzi, avviando accertamenti per chiarire le responsabilità.

