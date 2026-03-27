Angelica muore dopo aver partorito, aveva 31 anni. La famiglia: «Gravidanza non era a rischio»

Pinerolo, Torino – Angelica Viotto è diventata mamma, ma è morta subito dopo di parto. Dal sogno al dramma. La 31enne di Pinerolo, in provincia di Torino, se ne è andata dopo aver dato alla luce la sua bambina. Lo riportano i giorali locali.

Complicazioni cliniche

Il dramma risale ad alcuni giorni fa, quando Angelica si è recata all’ospedale “Edoardo Agnelli” di Pinerolo. La donna non aveva avuto problemi nei mesi precedenti in quella che potrebbe definirsi una gravidanza assolutamente serena, ma qualcosa è andato storto. Come ricostruito dalla Asl TO3, ci sarebbero state delle «complicazioni cliniche», che hanno portato al trasferimento della giovane all’ospedale Molinette di Torino. Inutili, purtroppo, le cure riservate ad Angelica, che non ce l’ha fatta. Sta bene, fortunatamente, la sua piccola, dimessa dall’ospedale di Cuneo. La Procura di Torino ha aperto un’inchiesta per far luce sull’accaduto.

Non ci sono ancora indagati.

La famiglia della vittima si affida all’avvocato Roberto Macchia. «Al giorno d’oggi – commenta a nome della famiglia – non si muore di parto. È una drammatica tragedia e vogliamo capire la verità. Al momento la bimba sta bene. Ma nasce orfana e questo è un grande dolore per tutti. Se ci sono stati errori, vogliamo saperlo. Se un errore c’è stato, non deve ripetersi. Non era una gravidanza a rischio. Questa donna era entrata in ospedale convinta che sua figlia sarebbe nata con parto naturale e in tempi rapidi. Questa cosa non doveva succedere. Come è stato possibile? Ci affidiamo ai tecnici per capire le valutazioni. Speriamo di avere indicazioni in tempi non troppo lunghi. Anche noi abbiamo nominato un consulente per l’autopsia».

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